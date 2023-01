Tales of Symphonia Remastered recebe novo trailer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Este novo trailer de Tales of Symphonia Remastered, que estará disponível para a PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™ e será compatível com a PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partir de 17 de fevereiro de 2023, está focado nas funcionalidades de jogabilidade que os jogadores poderão descobrir quando embarcarem na sua missão de regenerar o mundo.

No jogo, os jogadores poderão explorar o vasto mundo em decadência para regenerar Sylvarant enquanto salvam Tethe'alla. Para tal, poderão usar técnicas poderosas e ataques de uníssono com a sua equipa para derrotar inimigos poderosos. Além das armas e acessórios que podem ser encontrados no mundo, a fabricação também permitirá que o grupo se regenere e continue, pois precisará de toda a sua força e amizade para ter sucesso na sua perigosa missão.

A luta pela liberdade e por um mundo melhor está em pleno vigor em Tales of Symphonia Remastered, uma versão remasterizada de um dos contos mais amados das histórias.