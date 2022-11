Teamfight Tactics: Monsters Attack: Beta a 15 de novembro

Teamfight Tactics tem construído uma reputação de lançar experiências surpreendentes e satisfatórias em todos os seus grandes updates. A Riot Games orgulha-se de anunciar o próximo entusiasmante capítulo de Teamfight Tactics, um dos mais inovadores e mais jogados jogos de estratégia PvP do mundo. O update Monsters Attack! difere bastante das anteriores atualizações de TFT, os populares Dragonlands updates. Estás preparado para ser o herói que o planeta tanto necessita?

Teamfight Tactics: Monsters Attack! conta com unidades de gigantes heróis (e anti-heróis) que se enfrentam numa desesperante batalha para proteger o mundo dos misteriosos invasores de dimensões kaiju. Recruta uma equipa de heróis, posiciona-os e melhora-os de forma estratégica e talvez o mundo tenha uma chance. Falha e, bem, é melhor não pensarmos nas consequências disso. Este é o momento para os heróis se chegarem à frente!

Esta atualização é uma audaz nova visão para Teamfight Tactics, reconstruindo tudo desde a sua direção artística até às bases da experiência de jogo. O novo atributo Threat distancia-se dos conceitos familiares dos anteriore atributos. Threats não se beneficiam-se entre si, nem tão pouco tem têm mais atributos. Estas unidades são mais poderosas que as outras unidades, o que compensa o seu conceito minimalista. Os jogadores poderão ter em jogo tantos quantos quiserem, o que aumenta a sua versatilidade.

Os aumentos (augments) são agora uma parte permanente de TFT, no entanto a sua natureza mudará de set para set. Em Teamfight Tactics: Monsters Attack! os jogadores podem construir o seu próprio super-herói em cada sessão graças aos novos aumentos de heróis. Os aumentos não serão distribuídos pela equipa toda como aconteceu no passado. Em vez disso, os jogadores escolherão apenas um aumento de um herói entre a ampla variedade de opções para melhorar esse champion em particular. Invasores estão também a infiltrar-se nas rondas PvE, que agora contarão com batalhas totalmente novas – e estes inimigos irão droppar anvils que te permitirão escolher um item ou um componente!