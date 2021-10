Techdays Aveiro 2021 está a caminho

A MAGICSHOT, referência na produção e organização de eventos de Gaming e Esports em Portugal, em conjunto com o Município de Aveiro anunciam o TECHDAYS Aveiro 2021 e voltam a promover aquele que se tornou num dos maiores eventos de gaming e tecnologia do norte do país.

Entre os próximos dias 15 e 17 de outubro, o Aveiro Expo torna-se palco de grandes competições de CS:GO, Valorant, FIFA 22 e Brawl Stars, distribuindo milhares de euros em prémios. O público terá também atividades com algumas das suas personalidades favoritas do mundo digital tais como: Movemind, TJI, ImpaKt, Shikai, Mucha, BhT, entre outras.

O evento conta ainda com as consolas mais recentes, áreas free-to-play com os jogos de maior sucesso, realidade virtual, provas de simulação e um espaço icónico que lembrará os antigos salões de jogos, compostos por várias máquinas de arcada onde jogos como o Pac-Man, Sega Rally ou Street Fighter voltarão à vida. As antigas consolas, como o caso das SNES ou das Nintendo 64, terão o seu destaque e para os fãs desta modalidade, existirá uma área dedicada de jogos de mesa e tabuleiro. O Cosplay será um dos conteúdos de destaque com um concurso dedicado e muitas atividades para os participantes.

Os visitantes poderão ainda ter contacto com alguns dos maiores clubes de esports a nível nacional como o caso dos SAW, For The Win, Panthers, Grow Up, EGN Esports, entre outros e ter um meet & greet com os seus jogadores favoritos. Podem também descobrir no espaço Gaming Talks projetos inovadores que promovem o crescimento da indústria e assistir a debates e palestras sobre temáticas relacionadas com o universo dos videojogos.

A animação do evento estará a cargo de duas caras bastante conhecidas da comunidade Gaming: Alexandre Maia – com experiência em grandes palcos como o Altice Arena – e Nelson Sousa – apresentador residente da MAGICSHOT e uma das referências ao nível da apresentação e dinamização de eventos gaming e cultura pop a nível nacional.

O TECHDAYS Aveiro 2021 terá entrada livre e segue as orientações atuais da DGS pelo que os visitantes terão que apresentar certificado digital ou teste negativo válido. O horário será das 10h00 até às 22h30, sexta e sábado, e 20h00 no domingo.