Tekken 8: Closed Network Test agendado para julho

TEKKEN 8, a próxima entrada na lendária franquia será jogável para jogadores selecionados na PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC com um Closed Network Test (CNT), que vai começar a 21 de julho de 2023.

Desenvolvido pela Bandai Namco Studio Inc., TEKKEN 8 promete ser o título TEKKEN visualmente mais impressionante até agora, e traz grandes mudanças no combate, com um novo sistema de combate "agressivo" que incentiva um estilo de jogo ofensivo, e recompensa os jogadores que permanecem no ataque enquanto oferecem jogadas espetaculares. Com o próximo CNT, os jogadores terão a oportunidade de experimentar esta nova filosofia e ajudar a influenciar as principais mecânicas e recursos de jogo que chegam ao TEKKEN 8.

O TEKKEN 8 CNT contará com confrontos online " Ranked matches " com matchmaking multiplataforma. Os jogadores selecionados poderão escolher entre 16 personagens, incluindo Jin, Kazuya, Paul, Law, King, Lars, Jack 8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan e o recém-anunciado Claudio. Serão cinco palcos disponíveis, Urban Square, Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum e Arena.

A CNT acontecerá em duas sessões diferentes, com uma CNT da Semana 1 apenas na PlayStation 5 e da Semana 2 CNT disponível para as três plataformas, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Não é necessária nenhuma assinatura do Xbox Live Gold ou PlayStation Plus para participar.

As pessoas que quiserem participar podem inscrever-se neste site. Os participantes da CNT serão selecionados por ordem de chegada. Mais informações sobre o TEKKEN 8 CNT podem ser encontradas neste link.

A data e as horas das sessões do TEKKEN 8 são as seguintes:

Semana 1 – Apenas PlayStation 5

21 de julho, 09h00 – 24 de julho, 08h00

A manutenção será realizada a 21 de julho às 21h00 até22 de julho às 00h00

Semana 2 – PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

28 de julho, 09h00 – 31 de julho, 8h00

A manutenção será realizada a 29 de julho desde às 09h00 até 29 de julho às 12h00

Os jogadores da PlayStation 5 que participarem na sessão da Semana 1 também poderão participar na sessão da Semana 2.