Tekken 8 está disponível em todo o mundo

TEKKEN™ 8, a entrada mais recente na lendária franquia TEKKEN, está agora disponível em todo o mundo. Editado pela Bandai Namco Europe S.A.S., TEKKEN 8chega à nova geração, alimentado pelo Unreal Engine 5 exclusivamente para PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC através do Steam®. Prepara-te para batalhas frenéticas com novos modos de jogo e funcionalidades, personagens completamente remodeladas, cenários destrutíveis e mais.

TEKKEN 8, desenvolvido pelos Bandai Namco Studios Inc., sobe a fasquia dos jogos de luta e tira total Partido do poder da nova geração de consolas para criar um dos títulos visualmente mais incríveis e imersivos na série até à data. A sequela começa após a horrível batalha que terminou com a derrota de Heihachi Mishima, focando-se numa nova rivalidade entre pai e filho, à medida que a demanda de Kazuya Mishima pelo domínio do mundo ganha a oposição do protagonista da série Jin Kazama.

"Estamos muito entusiasmados por lançarmos TEKKEN 8, a mais recente adição à lendária franquia de TEKKEN franchise" disse Anthony Macare, Chief Marketing e Sales Officer na Bandai Namco Europe. "Com os seus visuais incríveis, história imersiva e um impressionante leque de 32 personagens (tanto novas como já conhecidas), estamos confiantes que TEKKEN 8 irá agradar tanto aos fãs mais antigos como atrair novos jogadores para a franquia. Estamos entusiasmados que todos possam experimentar a emoção da luta que começa hoje."

TEKKEN 8 características:

Novo Sistema de Combate "Aggressive" – TEKKEN 8 apresenta um novo Sistema de combate "aggressive" concebido para manter a ação num nível bastante alto e incorporar novas táticas ofensivas no seu estilo de jogo com funcionalidades como o Heat System e o Rage. O jogo vem com um leque profundo de 32 personagens, com modelos totalmente criados de raiz e inclui três personagens totalmente novas: Azucena, Victor e Reina. TEKKEN 8 também apresenta o Special Style, uma nova forma de jogar e que pode ser ativada a qualquer altura durante um aluta e que permite aos novos jogadores divertirem-se com o jogo sem terem de aprender todas as técnicas.

Modo de História "The Dark Awakens" – A Mishima Saga continua em "The Dark Awakens." Vive o novo capítulo na história de Tekken com uma experiência de jogabilidade sem igual com transições suaves, cenas cinemáticas e batalhas intensas. Adicionalmente ao modo de história, todas as 32 personagens têm Character Episodes que vão revelar mais sobre as suas histórias e objetivos.

Arcade Quest Mode – Neste novo modo single-player, os jogadores podem criar o seu próprio avatar e enfrentar uma variedade de desafios numa aventura ao longo de diferentes arcadas. Arcade Quest é um local ideal para os novatos nos jogos de luta começarem a sua jornada. Os jogadores vão subindo através de classificações nas arcadas locais à medida que melhoram as suas habilidades de jogo.

TEKKEN Fight Lounge – Os jogadores podem juntar-se neste lobby virtual de larga escala que foi feito para recriar o sentimento de estar numa sala de arcadas com os amigos. A partir deste lobby, podem aceder a vários modos, tais como o TEKKEN Dojo para treinar, o Arcade para lutarem com amigos e jogadores de todo o mundo, a área da praia para jogarem TEKKEN Ball ou a Customization shop para darem um ar único à sua personagem ou avatar.

Super Ghost Battle – Os jogadores podem testar as suas habilidades contra fantasmas no Super Ghost Battle. \Desafia os teus próprios fantasmas, lutadores CPU controlados por IA que usam dados de jogo dos Produtores de Tekken ou descarregar e desafiar os fantasmas de outros jogadores no TEKKEN Fight Lounge.

Multijogador com Cross-Play - TEKKEN 8 conta com vários modos de jogo multijogador, incluindo o versus local, partidas e classificações online e o regresso de Tekken Ball, e permite aos jogadores desafiarem amigos ou inimigos independentemente da sua plataforma com o cross-play online.