Tekken 8 prepara a próxima batalha com um Closed Beta Test

TEKKEN 8 está a dar jogadores a possibilidade de experimentarem a sequência que traz esta lendária franquia para a nova geração e para ajudar a torná-la a melhor da série. Um Closed Beta Test (CBT) para o jogo vai começar a 20 de outubro e estará disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, com inscrições abertas agora em https://beta.bandainamcoent.eu/es/cb/tekken-8-closed-network-test

O CBT de TEKKEN 8 vai permitir que os jogadores testem o jogo competitivo online com partidas multiplataforma, e elevar o nível de competição ao permitir que façam par com outras pessoas, independentemente de onde joguem.

Também vão poder testar o TEKKEN Fight Lounge, um lobby imersivo onde os jogadores podem interagir uns com os outros e aceder a novos recursos e modos de jogo. No lounge, os jogadores podem criar avatares personalizados, comunicar com outros jogadores via chat e emotes, configurar matchmaking e experimentar a profunda personalização e variedade de modos de jogo através de quatro áreas distintas chamadas Battle Area, Customization Shop, TEKKEN DOJO, e Beach Area. O lounge também contará com o regresso de Tekken Ball, o amado minijogo que apareceu pela primeira vez em TEKKEN 3, onde existem batalhas épicas que são "travadas" num campo de vólei de praia. O CBT de TEKKEN 8 vai permitir que os testadores experimentem recursos na Battle Area e Customization Shop, enquanto o Tekken Ball não estará disponível.

Mais recursos para o "TEKKEN Fight Lounge" serão anunciados em breve.

O CBT terá 19 personagens que inclui muitos favoritos que regressam, bem como novos lutadores. Jin, Kazuya, jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan, Claudio estão de volta para este closed beta, enquanto Azucena, Raven e o recém-anunciado Feng vão juntar-se à lista jogável. Haverá também uma variedade de ambientes que destacam os ricos detalhes e conjuntos dinâmicos no jogo, alguns dos quais os jogadores podem reconhecer a partir dos muitos trailers de revelação de jogabilidade e personagens lançadas até agora. Estes incluem Urban Square ( (Noite), Yakushima, Hangar Rebelde, Sanctum, Arena e Ortiz Farm, uma nova etapa que foi adicionada desde o Closed Network Test.

Não é necessária uma subscrição do Xbox Live Gold ou PlayStation®Plus para participar. Além disso, os jogadores que fizeram parte dos Closed Beta Test do jogo em junho de 2023 e descarregarem a compilação poderão jogar o próximo Closed Beta Test após uma atualização.

As datas do Closed Beta Test e os detalhes adicionais são os seguintes:

Dia 11 de outubro às 08h00 – Terminam as inscrições.

Dia 18 de outubro às 08h00 – Os jogares selecionados serão notificados e vão receber os códigos.

Dia 20 de outubro às 9h00 – Início do Closed Beta Test.

21 de outubro das 9h00 ao 12h00 – Tempo de inatividade do Closed Beta Test para manutenção do servidor.

23 de outubro 8h00 – Termina o Closed Beta Test.