Tema principal de Marvel’s Spider-Man 2 já está disponível

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o tema principal da banda sonora de Marvel's Spider-Man 2 já está disponível nas principais plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music). "Greater Together" (Sejam Melhores. Juntos) foi composto por John Paesano, que continua a colaborar com a Insomniac Games, PlayStation® e Marvel Games e a produzir a música épica que acompanhará o muito aguardado Marvel's Spider-Man 2. A música foi apresentada ao público no domingo durante uma atuação especial ao vivo da Hollywood Bowl Orchestra, no concerto do 10º aniversário dos The Game Awards no lendário Hollywood Bowl.

Em Marvel's Spider-Man 2, os Spider-Man Peter Parker e Miles Morales regressam para uma nova e emocionante aventura da aclamada série Marvel’s Spider-Man para a PlayStation®5. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de andarem de teia em teia, saltarem e utilizarem as novas asas de teias para viajar pela Nova Iorque da Marvel, alternando rapidamente entre o Peter Parker e o Miles Morales para viverem histórias diferentes e novos superpoderes épicos, à medida que o vilão Venom ameaça destruir as suas vidas, a sua cidade e as pessoas que eles amam.

Marvel's Spider-Man 2 chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 20 de outubro, sendo que todas as suas edições já se encontram disponíveis para reserva tanto na PlayStation®Store, como na PlayStation Direct e pontos de venda habituais.