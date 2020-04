Temporada 3 de Call of Duty: Modern Warfare já começou

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a Temporada 3 do universo de Modern Warfare já está disponível, o que significa que todos os jogadores de Call of Duty®: Modern Warfare® e de Call of Duty: Warzone poderão agora desfrutar de uma nova temporada repleta de novos conteúdos gratuitos e experiências. A nova temporada inclui novos mapas, modos, armas, Operadores, skins de veículos, cosméticos e muito mais, para que a diversão em Modern Warfare e Warzone nunca pare. Milhões de jogadores já se juntaram a esta batalha, totalizando mais de 2,4 biliões de horas jogadas no Modern Warfare e Warzone em conjunto*.

"Quando jogas Modern Warfare e Warzone, estás a juntar-te a uma grande comunidade de jogadores que se estão a divertir, permanecem conectados e jogam juntos", diz David Stohl, Co-Studio Head da Infinity Ward. E acrescenta: "A Temporada 3 está repleta de novos conteúdos gratuitos tanto para os jogadores de Warzone como para os jogadores de Modern Warfare. Novos mapas e modos chegam ao Multijogador e novas maneiras de jogar a Warzone – incluindo o novíssimo gameplay Quad. Esta temporada será incrível. Mal podemos esperar para todos começarem a jogar".

Por outro lado, Ryan Burnett, Senior Executive Producer da Raven Software, diz que "os jogadores estão a divertir-se e nós estamos a adorar ver todas as reações incríveis da comunidade, o que torna ainda mais emocionante trazer todo este novo conteúdo gratuito e todas estas novas experiências, que estão na loja para a Temporada 3".

A Temporada 3 do universo de Modern Warfare apresenta novos conteúdos, disponíveis para todos os jogadores de Modern Warfare e Warzone, com desafios e playlists adicionais a cada semana. Os jogadores que possuem a versão completa de Modern Warfare terão acesso adicional a novos mapas multijogador, para além de updates semanais e playlists.

Em baixo algumas novidades desta terceira temporada:

Novos Mapas Multijogador:

Talsik Backlot: o reimaginado mapa clássico 6v6 de três vias de Call of Duty 4: Modern Warfare;

Hovec Sawmill: Um novo mapa 6v6 nas montanhas de Kastovia;

Aniyah Incursion: É um twist 6v6 no luxuoso, porém assolado pela guerra, Aniyah Palace;

Mais tarde a esta temporada chegará ainda Hardhat, um adicional mapa 6v6 remasterizado de Call of Duty 4: Modern Warfare, juntamente com Aisle 9, um novo mapa Gunfight 2v2;

Novas Playlists Multijogador:

Durante a Temporada 3, os jogadores também poderão juntar-se à batalha em novos modos de jogo, incluindo o Gun Game Reloaded e o Reinfected Ground War;

De realçar que o Warzone recebe assim a sua primeira temporada repleta de conteúdos gratuitos, que chegam com a Temporada 3 do universo de Modern Warfare. E que todos os jogadores de Warzone, independentemente se possuem ou não o Modern Warfare, poderão aproveitar as novas experiências e o novo conteúdo gratuito no Warzone de 150 jogadores. Isto porque para jogar Call of Duty: Warzone, que está disponível para download de forma gratuita, não é necessário ter a versão completa de Call of Duty: Modern Warfare.