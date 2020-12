Temporada de Inverno da eLiga Portugal decide-se hoje!

A Temporada de Inverno da eLiga Portugal chega hoje ao fim, com Sporting CP Esports, CD Nacional, eFCPorto SoccerSoul e SC Braga a lutarem pelo primeiro lugar.

A primeira meia-final vai opor os leões, que derrotaram no primeiro jogo dos play-offs o Vitória SC, ao CD Nacional, que ultrapassou o Belenenses SAD. Ambas as equipas têm apenas uma derrota na competição, sendo que o Sporting CP conta com o atual melhor marcador do torneio, José Diogo.

Na segunda meia-final vão estar frente a frente eFCPorto SoccerSoul, dupla que superou o CD Tondela, e o SC Braga, que seguiu em frente ao impor nos play-offs a primeira derrota da época ao Portimonense SC.

O derradeiro jogo pode assim vir a reeditar um encontro da fase de grupos, já que CD Nacional e SC Braga se encontraram na primeira jornada do Grupo B, ao passo que leões e dragões protagonizaram o primeiro Clássico da história da eLiga Portugal no Grupo A.

Recorde-se que as prestações nas Temporadas de Inverno e Primavera - que decorrerá entre fevereiro e abril - vão determinar as quatro equipas presentes na Grande Final da época 2020-21, ficando uma certeza: Sporting CP, CD Nacional, eFCPorto SoccerSoul e SC Braga estão, por agora, em vantagem.

Todos os encontros podem ser acompanhados em direto no Twitch da Liga Portugal.