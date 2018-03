Já foi finalmente revelada a data de lançamento de Tennis World Tour, que ameaça ser uma pedrada no charco no que a jogos de ténis diz respeito. O Brakpoint Studio arregaçou as mangas, prometeu um produto diferenciado e pelo que já foi possível entender, trata-se de facto de um jogo com qualidade superior.

Feitas as contas, o jogo chega ao mercado a 22 de maio de 2018, segundo informou a editora Bigben Interactive. O simulador de ténis chegará simultaneamente à PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Depois de trabalhar na franquia Top Spin, o Breakpoint Studio aposta agora neste novo título, que terá como destaque de capa o suíço Roger Federer, ladeado por Angelique Kerber e Stan Wawrinka. O tenista helvético será sempre o centro das diversas capas, mudando apenas a "companhia" que terá nas edições de França, Austrália, Beneluz, Áustria/Suíça, América do Norte, Espanha e Itália. Recorde-se que este foi um jogo anunciado na Paris Games Week 2017.









Autor: João Seixas