Terror espacial a caminho: Dead Space Remake já está disponível

Motive™ Studio, um estúdio da Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), anunciou hoje que Dead Space™, o remake do clássico de terror de sobrevivência de ficção científica, está agora disponível para a PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. Desde a sua revelação inicial em 2021, Dead Space tem sido um agrafo nas listas "Mais Esperadas" de publicações mediáticas proeminentes em todo o mundo. Agora que o jogo foi lançado, a imprensa está entusiasmada com o jogo, incluindo IGN e Inverse, com as citações "... sem dúvida, a melhor maneira de experimentar - ou reviver - um dos melhores atiradores de terror de sobrevivência. ..." e "...um dos melhores jogos de todos os tempos" e as respetivas classificações de 9/10 e 10/10.

Dead Space coloca os jogadores nas botas de Isaac Clarke, um engenheiro de todos os homens numa missão de rotina para consertar o USG Ishimura, uma gigantesca nave mineira. Mas a bordo do Ishimura, um pesadelo vivo aguarda os jogadores. A tripulação do navio foi chacinada e a namorada do Isaac, Nicole, está desaparecida algures a bordo. Sozinho e preso apenas com as suas ferramentas e habilidades de engenharia, Isaac enfrenta uma batalha pela sobrevivência - não só contra monstros aterrorizantes chamados Necromorphs, mas a sua própria sanidade em ruínas.

"Quando o Dead Space foi lançado em 2008, tornou-se imediatamente um clássico de terror de sobrevivência com a sua icónica atmosfera de ficção científica e narrativa ambiental", disse Phillippe Ducharme, Produtor Sénior de Dead Space. "O nosso objetivo mais importante em refazer o jogo quase 15 anos depois é honrar o legado do original, enquanto reforçamos com o poder do hardware de hoje. Se esta é a tua primeira vez a entrar no fato de Isaac, esperamos que cries a mesma impressão duradoura que tivemos desde que o jogamos em 2008. Se és um jogador que regressa, o nosso desejo é entregar um jogo que faz jus às tuas melhores memórias, e que vais adorar voltar a pegar naquele Plasma Cutter novamente."

Dead Space foi reconstruído do zero, aproveitando o motor de jogo Frostbite™. Mantendo-se fiel à visão emocionante do jogo original, o remake oferece visuais áudio, nítidos e angustiantes que foram cuidadosamente reimaginados para evocar um novo nível de imersão e qualidade. Além disso, Dead Space apresenta melhorias de gameplay chave, incluindo:

Uma Fantasia Avançada de Engenharia: Sem armas ou apoios, Isaac é forçado a defender-se contra os Necromorphs, e aproveita ferramentas mineiras de alta tecnologia para derrotar estrategicamente criaturas noturnas, resolver puzzles na sua viagem emocionante e transformar os sistemas de mau funcionamento do Ishimura numa vantagem. Esta experiência foi ainda melhorada no remake, com Isaac a receber um fato atualizado e arsenal atualizado com ferramentas mais detalhadas com efeitos e funcionalidades melhorados. Gunner Wright, a voz original de Isaac in Dead Space™ 2 (2011) e Dead Space™ 3 (2013), também estará a refazer o seu papel como voz e agora no jogo face da personagem (que originalmente era uma protagonista silenciosa), para que os jogadores possam agora ouvir mais do tão amado engenheiro através de novos enriquecimentos narrativos.

Um Ishimura totalmente interligado: Do ecrã inicial aos créditos finais, os jogadores vão confrontar-se com os corredores assustadoramente apertados e corredores sombrios do USG Ishimura sem um único ecrã de carga ou uma câmara cortada que branda a imersão. Este enorme navio mineiro foi restaurado para o remake com novas salas, rotas e obstáculos, enquanto permite a exploração sem emenda com novos controlos de mapas de UI e um localizador melhorado.

Director de Intensidade: Dead Space oferece um mundo lindamente trabalhado e igualmente assombroso no qual os jogadores podem perder-se e sentir verdadeiramente o peso de cada passo misterioso que Isaac dá. O novo Diretor de Intensidade ajusta dinamicamente o que aparece no caminho de Isaac enquanto explora áreas novas e antigas do USG Ishimura. Desde a desova do Necromorph até aos efeitos ambientais, como a luz, o fumo, as partículas e o som, nenhuma experiência de jogador numa sala será a mesma – nem a sua própria, se optarem por refazer os seus passos e revisitar locais anteriores para encontrar novas experiências que os aguardam. O batimento cardíaco, a respiração e os esforços de Isaac também se ajustam com base no seu nível de stress para fornecer aos jogadores feedback direto no seu estado mental, emocional e físico.

O Sistema de Descasque: Necromorfos, monstruosidades diferentes de tudo o que se viu antes, foram reconstruídos em torno do novo Sistema de Peeling, que introduz e permite que os jogadores interajam com carne, tendões e ossos em camadas de novas formas durante o combate. E embora a estratégia seja fundamental, os jogadores também vão experimentar oportunidades acrescidas de tomada de decisão na forma como utilizam a sua variedade de armas e habilidades únicas para combater estes terríveis inimigos.

Será que Isaac viverá para desvendar o terrível mistério do que aconteceu à tripulação e à nave abatidos, ou ficará para sempre perdido para o vácuo frio do espaço? Os jogadores podem agora descobrir na PlayStation 5 e Xbox Series X|S por 79,99€, bem como PC por 59,99€. Dead Space também estará disponível para compra Deluxe e Collector para vários extras.

Dead Space Deluxe Edition está atualmente disponível por 89,99€ para consolas e 79,99€ dólares para PC (app EA/Steam/Epic Games Store) que inclui ofertas especiais como fatos únicos e texturas de fato.

Em colaboração com a Limited Run Games, a Collector's Edition está atualmente disponível por 274.99€, que incluem ofertas especiais, incluindo um capacete Isaac de tamanho completo, banda sonora de CD, SteelBook e muito mais

Além disso, os membros da EA Play Pro* obtêm mais conteúdo no jogo com o Dead Space EA Play Pro Edition** - incluindo uma textura anodizada apenas para membros, bem como os três Fatos Exclusivos e duas Texturas de Fato na Edição Digital Deluxe. Visita o site da EA Play para obteres mais detalhes sobre os membros da EA Play.