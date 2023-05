The Dark Pictures Anthology: Man of Medan chega hoje à Nintendo Switch

Bandai Namco Europe e Supermassive Games têm o prazer de anunciar que The Dark Pictures Anthology: Man of Medan será lançado esta quinta-feira para a Nintendo Switch.

Depois de uma primeira temporada emocionante de The Dark Pictures Anthology, a história que começou tudo, está a chegar à Nintendo Switch. Os jogadores poderão embarcar na jornada horrível e misteriosa de Man of Medan, enquanto a Supermassive Games dá seus primeiros passos na Nintendo Switch.

Em Man of Medan, cinco amigos partem numa viagem de mergulho de férias, enquanto o dia se desenrola e uma tempestade acontece na viagem, mas depressa se transforma em algo muito mais sinistro e aterrorizante. Os jogadores poderão explorar a nave assombrada e experimentar toda a história e além com o capítulo estendido jogável Flooded e o modo de jogo Curator's Cut disponíveis no lançamento também.

Os recém-chegados e fãs da franquia podem experimentar a atmosfera horripilante de Man of Medan sozinhos ou com amigos, com multiplayer de história partilhada online para 2 jogadores e os modos cooperativos de sofá offline com até 5 jogadores.



The Dark Pictures Anthology: Man of Medan já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX One, XBOX Series X|S, PC e agora para Nintendo Switch.