The Dark Pictures:The Devil in Me Halloween já tem trailer

A tua morte é o seu desígnio, e à medida que o Halloween se aproxima, também se aproxima a ameaça de uma noite aterradora dentro do Murder Hotel.

A armadilha está pronta e prestes a a fechar a equipa da Lonnit Entertainment. Depois de atraí-los com a promessa de um cenário incrível para o seu documentário falhado sobre H.H. Holmes, o seu anfitrião Granthem Du'Met vê agora todos os teus movimentos, enquanto conspira e planeia as vossas mortes mais requintadas!

Uma racha numa parede, um espelho ou um simples detalhe numa pintura pode facilmente esconder câmaras para te perseguir enquanto o assassino procura o momento perfeito para atacar, e quando o faz, um destino terrível espera por ti!

Já tiveste a sensação de que estás a ser observado? Certamente que estás!

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me é lançado a 18 de novembro de 2022, para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

The Dark Pictures Anthology é uma série de jogos de terror cinematográficos autónomos, projetados para apresentar uma nova experiência aterradora com regularidade. Cada jogo não está conectado entre si apresentará uma nova história, configuração e novo elenco de personagens.