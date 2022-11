'The Devil in Me' já chegou ao mercado

A Bandai Namco Europe lançou hoje o final da primeira temporada da Dark Pictures Anthology, The Devil in Me, para a PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

Em The Devil in Me, os jogadores são convidados para uma recriação deslumbrante do World's Fair Hotel construído pelo assassino em série americano, H.H. Holmes. Controla a tripulação da Lonnit Entertainment, uma equipa de criadores de documentários de baixo orçamento que são atraídos para o hotel com a promessa de que vão ver algo verdadeiramente único, algo que pode apenas aumentar a audiência do programa de crimes reais. O destino deles está nas mãos dos jogadores, que terão que tomar decisões impossíveis sob pressão, enquanto o anfitrião assassino observa cada movimento deles.

Além de uma nova história e elenco recheado de estrelas, o final da Season One vem com uma série de novas funcionalidades de gameplay.

As personagens podem agora escalar, pular, rastejar e correr por áreas de exploração maiores e mais complexas do que nunca. Os jogadores vão precisar de manter a calma para resolver quebra-cabeças e usar o novo sistema de inventário e ferramentas especiais de cada personagem no momento certo, podem salvar-lhe a vida!

Tal como acontece com todos os jogos na Antologia Dark Pictures, os jogadores podem enfrentar o horror sozinhos ou juntar-se a amigos nos modos multijogador: online com um amigo ou com até 5 jogadores em modo sofá.

O teu quarto está pronto, esperamos que aproveites a tua estadia. Vê e assiste ao trailer de lançamento. The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me está disponível para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.