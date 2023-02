The Devil in Me: Obtém o Friend's Passs e acede ao Curator’s Cut

A partir de hoje, todos os atuais proprietários da Antologia Dark Pictures: The Devil in Me terão acesso a um Friend's Pass gratuito durante um mês, permitindo aos jogadores experimentarem uma jogada completa do jogo através do modo Shared Story multijogador com um amigo que não tem o jogo. A oferta do Friend's Pass aplica-se a todas as plataformas, sendo que ambos os jogadores têm de estar a jogar na mesma plataforma.

Juntamente com o Friend's Pass, o Curator's Cut também está chegando a todos, e dá aos jogadores a oportunidade de ver o jogo de uma perspetiva de personagem diferente, bem como experimentar novos resultados, com cenas exclusivas após sua jogada inicial.

The Devil in Me é a quarta edição da The Dark Pictures Anthology, uma série de jogos de terror cinematográficos autónomos, onde cada jogo apresenta uma nova história, cenário e elenco de personagens.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me está disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.