The Evil Within 2 e Get Even no catálogo do PlayStation Now

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia uma nova atualização de catálogo do PlayStation™Now (PS Now), que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows. Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4™ e PS2™ diretamente para a PlayStation®4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Os jogos do PlayStation™Now são adicionados mensalmente, o que significa que os jogadores terão sempre algo de novo para descobrir. Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, The Evil Within 2 e Get Even são os jogos que, a partir de hoje, se juntam ao catálogo de mais de 700* títulos do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege®, que estará disponível até ao próximo dia 2 de novembro de 2020, é um avanço revolucionário em termos de dinâmicas de combate, apresentando ambientes altamente destrutíveis e uma cada vez maior oferta de operadores do mundo inteiro, cada um com as suas armas, dispositivos e habilidades únicas. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de participar em confrontos FPS 5 contra 5 explosivos, com uma enorme gama de operadores especializados, cada um com dispositivos revolucionários que os irão levar à vitória. Também poderão pôr os seus nervos à prova em três modos de jogo distintos e mais de 20 mapas de grande escala, todos em locais, países e cenários diferentes, e alterar o seu estilo de jogo para seguirem os seus operadores preferidos e aceder a novos visuais personalizados.

Já em The Evil Within 2, a sequela aterradora do êxito de terror de 2014 de Shinji Mikami, The Evil Within, os jogadores terão de enfrentar horrores inimagináveis na pele do torturado detetive Sebastian Castellanos, um homem que perdeu tudo, enquanto este procura a sua filha Lily. A forma como enfrentam os seus medos cabe-lhes a eles decidir e, os jogadores poderão deambular pelas sobras montando armadilhas, esconder-se dos inimigos e proceder utilizando ação furtiva, ou então enfrentar o inferno e utilizar a força e poder de fogo para destruir todos os pesadelos no seu caminho. Terão apenas de ter cuidado porque os mantimentos são escassos, e por isso deverão recolher tudo o que conseguirem, criar o que não consigam encontrar e destruir tudo no seu caminho até encontrarem redenção.

Por último, em Get Even, o implacável mercenário Black desperta num misterioso e velho hospício sem quaisquer memórias do seu passado. Seguindo as orientações do seu sequestrador anónimo, ‘Red’, Black irá participar num tratamento baseado numa tecnologia única: um dispositivo que permite ao utilizador voltar a viver as suas memórias, explorando-as de novo no presente. Assim, Black tenta lembrar o passado e, com a ajuda do dispositivo ‘Pandora’ irá viajar até às profundezas da sua mente e explorar a verdade por trás da sua única memória: a tentativa de resgate de uma adolescente com uma bomba presa ao seu peito.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço**, que está disponível na PlayStation®Store.