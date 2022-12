The Game Awards: Death Stranding 2 e Horizon Forbidden West em destaque

Os videojogos exclusivos da Playstation® Death Stranding 2, a continuação do título homónimo criado pelo génio japonês Hideo Kojima; e Horizon Forbidden West, que anunciou a sua próxima expansão, foram os grandes protagonistas da gala dos The Game Awards 2022. Death Stranding 2, que voltará a contar com Léa Seydoux e Norman Reedus, e do qual não se conhecem mais detalhes, mostrou um espetacular primeiro trailer, como sempre, impossível de decifrar. Já a expansão de Horizon Forbidden West, que se passará em Los Angeles, chamar-se-á Burning Shores, e tem data de lançamento apontada para o próximo dia 19 de abril.

Para além disto, God of War Ragnarök, o último grande exclusivo da PlayStation® a ser lançado, ganhou 6 prémios: o de Inovação em Acessibilidade, Melhor Narrativa, Melhor Jogo de Ação, Melhor Design de Áudio, Melhor Banda Sonora e Melhor Interpretação. O prémio de Melhor Jogo do Ano foi atribuído a Elden Ring, desenvolvido pela From Software e distribuído pela Bandai Namco.

Por outro lado, foi confirmado que The Last of Us Parte I, lançado em setembro em exclusivo para a PlayStation®5, chegará no próximo dia 3 de março de 2023 ao PC e através da Steam e Epic Games.

Outro exclusivo PlayStation® que chegará ao PC no início do próximo ano será o incrível Returnal.

De realçar que os The Game Awards são a gala de prémios de videojogos mais reconhecida e com mais reputação da atualidade. E que os premiados nesta gala são eleitos por um júri especial, composto por distintos meios de comunicação de diferentes países.