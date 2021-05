The Last of Us II: Patch para a PlayStation 5 já está disponível

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já está disponível para download o patch para a PlayStation®5 de The Last of Us Parte II, o conceituado título desenvolvido pelo prestigiado estúdio Naughty Dog, que arrecadou mais de 300 prémios de Jogo do Ano.

Esta atualização, que corresponde ao patch 1.08 de The Last of Us Parte II, vai permitir aos jogadores escolherem jogar a 30 ou a 60fps. Para além disto, esta atualização traz ainda outras melhorias que fazem parte da retrocompatibilidade com jogos da PlayStation®4, como uma melhor resolução, tempos de carregamento mais rápidos e muito mais.

Este patch é apenas o primeiro passo daquilo que a Naughty Dog está a preparar para a PlayStation®5. Em breve serão anunciadas mais novidades.

De lembrar que The Last of Us Parte II, o popular jogo que narra as aventuras de Ellie, a sua icónica protagonista, alcançou já um êxito sem precedentes ao ser o videojogo mais premiado da história dos The Game Awards e ao conseguir mais de 300 galardões de Jogo do Ano, entre os quais se incluem o prémio de Melhor Jogo dos BAFTA, ou o Ultimate Game of the Year dos Golden Joystick.

The Last of Us Parte II dá continuidade aos eventos de The Last of Us, e é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados.