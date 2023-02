The Last of Us Parte I disponível para PC em março

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que The Last of Us™ Parte I, o remake criado do zero pela Naughty Dog da obra homónima lançada em 2013, estará disponível para o PC através da Steam e Epic Games a partir do próximo dia 28 de março a um preço de 59,99€. Para além disto, foi ainda anunciado que as reservas já estão disponíveis.

Isto significa que todos aqueles que quiserem experimentar o incrível The Last of Us™ Parte I no PC já podem reservar a Edição Standard do mesmo, que inclui a história completa de The Last of Us (PS5) e ainda a prequela Left Behind, ou a sua Edição Digital Deluxe. Esta última inclui o mesmo que a Edição Standard, e ainda 2 habilidades aumentadas, melhoramentos para armas, setas explosivas, filtro Dither Punk, Modo Contrarrelógio e 6 visuais para armas.

The Last of Us™ Parte I é compatível no PC com o comando DualSense™, o que permitirá a todos os jogadores desfrutarem de uma maior imersão graças aos seus gatilhos adaptativos e feedback háptico, sempre e quando este esteja conectado ao computador através de um cabo USB.

Em The Last of Us Parte I, numa civilização devastada, onde infetados e sobreviventes enrijecidos espalham o caos, Joel, um protagonista amargo, é contratado para tirar ilegalmente Ellie, uma rapariga de 14 anos, de uma zona de quarentena militarizada. Porém, o que começa por ser um trabalho simples depressa se transforma numa viagem brutal que os levará a percorrer o país.

De lembrar que o jogo está em promoção na PlayStation®Store até amanhã, dia 15 de fevereiro, o que signifique que os jogadores poderão, até amanhã, adquirir o The Last of Us™ Parte I por apenas 59,99€ na PlayStation®Store (antes 79,99€). A Edição Digital Deluxe do mesmo também está disponível com um desconto de 23% na PlayStation®Store até amanhã, custando apenas 69,29€ em vez dos habituais 89,99€. Os jogadores da PlayStation®4 também têm até amanhã a oportunidade de adquirir The Last of Us™ Remastered por apenas 9,99€ na PlayStation®Store, em vez de 19,99€.