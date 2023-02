The Last of Us Parte I está em promoção na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que os jogadores que tiverem interesse em experimentar o incrível The Last of Us™ Parte I, têm agora uma oportunidade única para o fazer, já que o jogo está em promoção na PlayStation®Store até ao próximo dia 15 de fevereiro.

Isto significa que, a partir de hoje, e até à próxima quarta-feira, os jogadores poderão adquirir o The Last of Us™ Parte I, o remake da Naughty Dog do homónimo lançando em 2013, que chegou em setembro à PlayStation®5, por apenas 59,99€ na PlayStation®Store (antes 79,99€). De realçar que a Edição Digital Deluxe do mesmo também está agora disponível com um desconto de 23% na PlayStation®Store, custando apenas 69,29€ em vez dos habituais 89,99€. Esta Edição inclui a história de The Last of Us (PS5), a prequela Left Behind, 2 habilidades aumentadas, melhoramentos para armas, setas explosivas, filtro Dither Punk, Modo Contrarrelógio e 6 visuais para armas.

Os jogadores da PlayStation®4 também não foram esquecidos, e poderão experimentar o jogo de uma geração remasterizado para esta consola, já que The Last of Us™ Remastered passa a custar durante este período apenas 9,99€ na PlayStation®Store, em vez de 19,99€.

De lembrar que em The Last of Us Parte I, numa civilização devastada, onde infetados e sobreviventes enrijecidos espalham o caos, Joel, um protagonista amargo, é contratado para tirar ilegalmente Ellie, uma rapariga de 14 anos, de uma zona de quarentena militarizada. Porém, o que começa por ser um trabalho simples depressa se transforma numa viagem brutal que os levará a percorrer o país. O jogo, que também receberá uma versão para PC, inclui a história completa para um jogador de The Last of Us e a célebre prequela Left Behind, que explora os acontecimentos que mudaram para sempre as vidas de Ellie e da sua melhor amiga, Riley.

De lembrar ainda que, no passado dia 16 de janeiro, em Portugal, estreou na HBO Max a série The Last of Us, baseada nesta popular franquia de videojogos exclusivos da PlayStation®. A série, que tem sido extremamente bem recebida pelos telespetadores, conta com a participação dos atores Pedro Pascal e Bella Ramsey, que interpretam os grandes protagonistas da história, Joel e Ellie, respetivamente.

Neil Druckmann, vencedor dos prémios BAFTA e WGA, para além de diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us, e Craig Mazin, vencedor de um prémio Emmy, Globo de Ouro, WGA e criador da aclamada série Chernobyl, são os responsáveis da série e também produtores executivos e guionistas.

A produção da série está a cargo da Sony Pictures, World Games, Naughty Dog e PlayStation® Productions.