The Last of Us Parte II atinge fase Gold

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado The Last of Us Parte II, que foi desenvolvido pela Naughty Dog e que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, atingiu a fase Gold. Isto significa que o seu processo de desenvolvimento está terminado.

O anúncio foi feito através de um vídeo publicado no canal oficial do Instagram da Naughty Dog, no qual Neil Druckmann, vice-presidente do estúdio e responsável máximo da saga The Last of Us, deixou a seguinte mensagem: "Queremos que saibam que já atingimos a fase Gold. Terás o nosso jogo em poucas semanas e este é um motivo de celebração. Queria aproveitar para parabenizar a nossa equipa porque este é o videojogo mais ambicioso que já criámos".

Para além disto, Neil Druckmann aproveitou ainda para destacar o "cuidado em todos os detalhes" que compõem o jogo, assim como a sua banda sonora "incrível". Também deixou uma mensagem a todos os fãs de The Last of Us Parte II: "A nossa equipa está muito orgulhosa e mal podemos esperar para conhecer os vossos pensamentos. Obrigada a todos pela paciência e mensagens de carinho (…) Não importa o que tenhas visto, ouvido ou lido. Nada se compara com jogar este jogo do princípio ao fim. Espero que estejam todos bem, a tomar conta de vocês e dos vossos".

O aguardado título da Naughty Dog chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho e está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store.

De lembrar que The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos Estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados. No entanto, quando um evento violento interrompe esta paz, Ellie embarca numa viagem incansável para fazer justiça e virar a página e, à medida que persegue os responsáveis um a um, é confrontada com as devastadoras repercussões físicas e emocionais das suas ações.