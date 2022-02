The Last of Us Parte II com 50 por cento de desconto

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia que o conceituado jogo da Naughty Dog, The Last of Us Parte II, que tem colecionado elogios junto da crítica nacional e internacional e que está classificado atualmente com 93 no Metacritic, se encontra com 50% de desconto nos retalhistas portugueses. Isto significa que, até ao próximo dia 3 de março, os jogadores poderão desfrutar do incrível The Last of Us Parte II por um preço único já que, ao invés dos 39,99€ (PVP estimado) habituais, passa a estar disponível por apenas 19,99€ (PVP estimado).

O título dá continuidade aos eventos de The Last of Us, e é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados. Relembra aqui o trailer oficial de lançamento em português.

De recordar que The Last of Us Parte II foi eleito o Jogo do Ano nos The Game Awards 2020 e recebeu ainda os Prémios de Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Design de Áudio, Melhor Atuação (Laura Bailey pela sua interpretação de Abby), Melhor Inovação em Acessibilidade e Melhor Jogo de Ação/Aventura no evento que premeia os melhores jogos do ano e que celebra a indústria dos videojogos.

The Last of Us Parte II já está disponível, até ao próximo dia 3 de março, por apenas 19,99€ (PVP estimado), ou seja, com um desconto de 50%, nas lojas habituais portuguesas.