The Last of Us Parte II disponível com desconto até dia 15 de setembro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aclamado exclusivo PlayStation® The Last of Us Parte II, está desde já disponível com um desconto de 10€, em todas as suas edições, até 15 de setembro. A promoção estará disponível nos pontos de venda habituais e na PlayStation®Store.

Desta forma, todos os jogadores poderão desfrutar de um dos videojogos do ano a um preço reduzido apenas a 9 semanas após o seu lançamento, que teve lugar no dia 19 de junho. De relembrar que a mais recente novidade de The Last of Us Parte II: o Patch1.05, a importante atualização que inclui - desde 13 de agosto - um novo modo de dificuldade Grounded, o modo de jogo Permadeath, e outras funções e troféus.

The Last of Us Parte II vendeu mais de 4 milhões de unidades nos 3 primeiros dias nas lojas, tornando-se o exclusivo PlayStation®4 que mais rápido vendeu durante este período, desde sempre.

The Last of Us Parte II, pode ser adquirido nos pontos de venda habituais e através da PlayStation®Store desde 59.99€*, de 2 a 15 de setembro.