The Last of Us Parte II em promoção até ao dia 28 de fevereiro

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia que o conceituado jogo da Naughty Dog, The Last of Us Parte II, que tem colecionado elogios junto da crítica nacional e internacional e que está classificado atualmente com 93 no Metacritic, está, a partir de hoje, em promoção nos retalhistas portugueses. Isto significa que, até ao próximo dia 28 de fevereiro, os jogadores poderão desfrutar daquele que foi eleito o Jogo do Ano nos The Game Awards 2020 por um preço único já que, em vez dos 69,99€* habituais, o título da Naughty Dog passa a estar disponível por 29,99€*.

De recordar que, para além de ter sido eleito o Jogo do Ano nos The Game Awards 2020, The Last of Us Parte II recebeu ainda os Prémios de Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Design de Áudio, Melhor Atuação (Laura Bailey pela sua interpretação de Abby), Melhor Inovação em Acessibilidade e Melhor Jogo de Ação/ Aventura no evento que premeia os melhores jogos do ano e que celebra a indústria dos videojogos.

De lembrar ainda que o jogo da Naughty Dog vendeu mais de 4 milhões de unidades nos 3 primeiros dias nas lojas, tornando-se o exclusivo PlayStation®4 que mais rápido vendeu durante este período. O título dá continuidade aos eventos de The Last of Us, e é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados.

The Last of Us Parte II está disponível, a partir de hoje, e até ao próximo dia 28 de fevereiro por apenas 29,99€*, ou seja, com um desconto de 40€.