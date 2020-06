The Last of Us Parte II: PlayStation Portugal desafia comunidade

A PlayStation® Portugal acaba de anunciar uma ação especial de The Last of Us Parte II e desafia a sua comunidade a criar a sua versão do tema "Through the Valley". O músico Diogo Piçarra dá o mote à iniciativa e já publicou um vídeo na sua página de Instagram com uma interpretação única e inédita da canção.

Para participar neste desafio, os participantes deverão registar a sua versão de "Through the Valley" num vídeo com até 01 minuto de duração e publicá-lo no seu perfil de Instagram (que deve ser público), utilizando o hashtag #DesafioTheLastofUsParteII e identificando o perfil da @PlayStationPT juntamente com a publicação. Podem fazê-lo a partir de hoje e até às 23h59 do próximo dia 15 de junho. No final, o Diogo Piçarra irá escolher dois vencedores e revelá-los-á em direto, num evento especial de lançamento do The Last of Us Parte II que os jogadores poderão acompanhar no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal – e também nas restantes redes sociais – sobre o qual mais novidades serão anunciadas em breve.

Para além de uma Edição Especial do The Last of Us Parte II, os vencedores ganham ainda um Meet & Greet online único com o Diogo Piçarra.