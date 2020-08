The Last of Us Parte II recebe nova atualização no dia 13 de agosto

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que The Last of Us Parte II receberá já no próximo dia 13 de agosto uma atualização gratuita que inclui o nível de dificuldade Grounded e o modo de jogo Permadeath, entre outras novidades.

Esta atualização introduz novas funcionalidades, modos de jogo, troféus e muito mais, incluindo o aguardado regresso do nível de dificuldade Grounded.

"Para os fãs mais veteranos de The Last of Us, o nível de dificuldade Grounded representa o derradeiro teste de habilidade. Este nível de dificuldade torna tudo mais complicado, não só com inimigos mais letais, mas também com recursos essenciais incrivelmente escassos, como a desativação do modo Listen e elementos do HUD**, entre outros", segundo Matthew Gallant, designer de sistemas na Naughty Dog.

Assim que a atualização estiver disponível, Grounded será uma das opções de nível de dificuldade base disponíveis no início da história, pelo que não será necessário terminar o jogo para se conseguir aceder a este nível.

Será também introduzido um novo modo de jogo: Permadeath***. Ao ativar este modo de jogo, os jogadores não terão segundas oportunidades, ou seja, terão de completar o título sem morrer ou recomeçar do início. No entanto, é possível ativar este modo de jogo com verificação por capítulo ou ato, significando que, caso o jogador morra durante o jogo, por exemplo, no final do primeiro dia, terá de repetir o dia completo.

A atualização Grounded introduz dois novos troféus, um que ficará disponível quando o jogador completar o jogo com qualquer um dos modos Permadeath ativo, e outro quando o jogador o vencer no nível de dificuldade Grounded. Nenhum destes troféus é necessário para se atingir o nível Platinum.

A acompanhar esta atualização serão ainda disponibilizados novos gráficos, áudio e modificadores de jogabilidade. Desta forma, serão adicionados cerca de 30 novos modos de renderização de gráficos, assim como diversos novos modificadores de áudio, que vão permitir que o jogador altere o aspeto visual e sensação do jogo. Para além disto, serão ainda disponibilizados novos modificadores de jogabilidade desbloqueáveis, tais como One Shot ou Touch of Death, que permitem aniquilar à primeira.

Os seguintes modificadores poderão ser acedidos através do menu extras e desbloqueados após o jogo ter sido completado.

Mirror World

Mirror on Death

Slow Motion

Bullet Speed Mode

Infinite Ammo

Infinite Crafting

Infinite Melee Durability

Infinite Listen Mode Range

One Shot

Touch of Death

Áudio de 8 bits

Áudio de 4 bits

Áudio de hélio

Áudio Xenon

Paralelamente à introdução destes novos modos, uma série de melhorias serão adicionadas ao jogo, destacando-se a opção de desativar o modo Listen, possibilidade de ajustar os níveis Film Grain, opções adicionais de exibição, melhorias nas funcionalidades de acessibilidade, e muito mais. Será ainda possível verificar no menu o tempo de jogo incluindo os segundos.

Novas funcionalidades a ser adicionadas com a atualização Grounded:

Tempo de jogo guardado com indicação até ao segundo

Film Grain

Modo Listen

Motion Sensor Function Aiming

Arc Throw HUD Display

Aiming Acceleration Scale

Aiming Ramp Power Scale

Melhorias de acessibilidade do encontro Ground Zero, rastreio colecionável, Modo Listen melhorado para colecionáveis e jogabilidade de cordas