The Last of Us Parte II recebe novo trailer de história

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de um novo trailer da história de The Last of Us Parte II, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, totalmente localizado em português. Joana Ribeiro, Marcantonio Del Carlo e Pedro Laginha são os atores portugueses que emprestam a voz a três das personagens principais do jogo, que atingiu recentemente a fase Gold, o que significa que o seu processo de desenvolvimento está terminado.





O novo trailer da história de The Last of Us Parte II, divulgado hoje, proporciona um breve olhar sobre o próximo capítulo da história dos protagonistas Ellie e Joel e, de acordo com Neil Druckmann, responsável máximo da saga The Last of Us, é apenas o início de uma série de novidades que serão reveladas nos próximos dias sobre o aguardado título da Naughty Dog."O ritmo só vai acelerar a partir daqui, por isso está atento às notícias, enquanto nós contamos as semanas, os dias e as horas até ao lançamento do The Last of Us Parte II", afirma Neil Druckmann, para quem o facto de estarmos a pouco mais de um mês do lançamento do jogo, representa "um sentimento surreal, no mínimo"."Este projeto representa não só vários anos de trabalho árduo e a paixão de todos na Naughty Dog, como também é a continuação de uma jornada que começou com a Ellie, o Joel e cada um de vocês há sete anos", acrescenta agradecendo depois a todos os jogadores o facto de terem estado presentes em cada uma das etapas do jogo: "O vosso entusiasmo e apoio significa muito para todos nós aqui no estúdio".Para além deste novo trailer, foram hoje conhecidas as vozes portuguesas de três das principais personagens de The Last of Us Parte II. A atriz Joana Ribeiro, que este ano fez parte do grupo de 10 atores selecionados para o programa European Shooting Star (uma iniciativa do European Film Promotion, EFP, que decorreu durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim e tem como objetivo dar a conhecer novos nomes da representação no contexto europeu), dá voz a Ellie, enquanto os atores Marcantonio Del Carlo e Pedro Laginha serão Joel e o seu irmão Tommy, respetivamente. De lembrar que esta é a segunda vez que estes atores portugueses emprestam as suas vozes a estas personagens, uma vez que já o tinham feito em The Last of Us.The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos Estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados, viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade. No entanto, quando um evento violento interrompe esta paz, Ellie embarca numa viagem incansável para fazer justiça e virar a página e, à medida que persegue os responsáveis um a um, é confrontada com as devastadoras repercussões físicas e emocionais das suas ações.O aguardado título da Naughty Dog chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, totalmente localizado em português. Para já, o título está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store.