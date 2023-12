The Last of Us Parte II Remastered já está disponível para reserva

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que The Last of Us™ Parte II Remastered, uma remasterização das icónicas viagens de Ellie e Abby que chegará em exclusivo à PlayStation®5 (PS5™) no próximo dia 19 de janeiro, já está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation®Store e na PlayStation Direct, por 49,99€ (PVP recomendado). Os jogadores que compraram The Last of Us™ Parte II para a PS4™ e quiserem fazer upgrade para uma versão digital de The Last of Us™ Parte II Remastered poderão fazê-lo em lançamento por apenas 10€.

Relativamente às versões físicas desta remasterização, a SIE anunciou que os jogadores poderão desfrutar de uma Edição W.L.F. que inclui uma caixa steelbook com o jogo completo e conteúdo digital adicional para a consola PlayStation®5; 47 cartas colecionáveis Society of Champions (com 8 cartas holográficas de Edição Limitada); um emblema Washington Liberation Front, e um conjunto de quatro pins esmaltados.

The Last of Us™ Parte II Remastered contará com um modo de jogo completamente novo chamado Sem Regresso, que é um modo de sobrevivência roguelike concebido para que os jogadores sobrevivam o máximo de tempo que conseguirem em cada tentativa e escolherem o seu caminho por uma série de encontros aleatórios, com diferentes inimigos e locais memoráveis de toda a Parte II, culminando tudo em batalhas intensas contra bosses. Haverá modificadores de jogabilidade únicos capazes de oferecer aos jogadores desafios novos e inesperados à medida que lutam para vencer – e sobreviver – numa série de tipos de encontros. O modo inclui várias personagens, algumas nunca antes jogáveis, como a Dina, o Jesse, o Lev, o Tommy e não só (é necessário progredir no jogo para desbloquear). Cada uma destas personagens conta com traços únicos que permitirão aos jogadores seguirem diversos estilos de jogo, e desbloquearem visuais para elas conforme vão progredindo, para os usarem neste modo.

Para além disto, The Last of Us™ Parte II Remastered incluirá ainda conteúdos adicionais que explorarão secções nunca antes vistas e ampliarão outras que os jogadores adoraram. Os Níveis Perdidos, por exemplo, permitirão aos jogadores explorarem versões de uma fase inicial do desenvolvimento de três novos níveis que não estão presentes no jogo original. Por outro lado, os jogadores poderão ainda desfrutar de horas de novos comentários dos criadores (que partilham as suas experiências com o desenvolvimento da Parte II enquanto avançam no jogo); alcançar todo o seu potencial musical com o modo Tocar Guitarra Livremente, que incluirá novos instrumentos desbloqueáveis, ou enfrentar o novo modo Contrarrelógio (é necessário progredir no jogo para desbloquear) e publicar os seus melhores tempos. Há mais, e também foram adicionadas audiodescrições e o texto em vibrações ao conjunto de funcionalidades de acessibilidade da Parte II. The Last of Us™ Parte II Remastered incluirá também novos visuais desbloqueáveis para armas e personagens para os jogadores usarem com a Ellie e a Abby.

The Last of Us™ Parte II Remastered contará com gráficos melhorados, um desempenho em resolução 4K (requer uma TV ou ecrã compatível com 4K) nativa no modo fidelidade, melhoramentos às taxas de fotogramas, e compatibilidade com a taxa de atualização variável. As melhorias gráficas incluem uma maior resolução das texturas, maiores distâncias do nível de detalhe, maior resolução das sombras e texturas solares, melhor taxa de amostragem de animações a não só. Remasterização terá tempos de carregamento melhores e fará uso total do feedback háptico e dos gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense™ para envolver os jogadores em cada passo da Ellie e da Abby.