The Last of Us Parte II vendeu mais de 4 milhões de unidades

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que foram vendidas mais de 4 milhões de unidades do The Last of Us Parte II até ao passado dia 21 de junho, o que faz com que este seja o exclusivo PlayStation®4 que mais rápido vendeu. The Last of Us Part II chegou no passado dia 19 de junho à PlayStation®4 totalmente localizado em português. O aclamado título da Naughty Dog está disponível desde então em formato físico nos pontos de venda habituais, e em formato digital na PlayStation®Store, por um valor estimado de 69,99€ e PEGI 18.

"Estamos profundamente gratos aos milhões de fãs em todo o mundo que jogaram o The Last of Us Parte II e que partilharam as suas experiências connosco ao longo da última semana", disse Neil Druckmann, diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us, acrescentando que tem sido incrível testemunhar as discussões ponderadas que têm surgido em torno do título, que desafia os jogadores de várias formas inesperadas.

"The Last of Us Parte II foi possível graças ao esforço de centenas de developers talentosos e apaixonados da Naughty Dog, e não podíamos imaginar maior honra que esta, que é ver esta mesma paixão refletida nos jogadores", continuou Neil Druckmann, agradecendo depois a todos aqueles que contribuiram para que este "incrível marco" fosse alcançado.

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Jogo chegou em exclusivo à PlayStation®4 no passado dia 19 de junho, totalmente localizado em português, juntamente com um bundle de Edição Limitada da PS4™ Pro, e está disponível desde então em formato físico nos pontos de venda habituais, e em formato digital na PlayStation®Store, por um valor estimado de 69,99€ e PEGI 18.

De lembrar que, recentemente, e para este lançamento, foi transmitido, em direto e na íntegra, no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal, o primeiro Festival Online da PlayStation® Portugal, totalmente dedicado ao aclamado jogo da Naughty Dog. E que neste MODO PlayStation Live, que se pode ver ou rever aqui e cujo direto atingiu cerca de 80 mil visualizações nos canais da PlayStation®Portugal, para além de alguns momentos de gameplay com a comunidade especializada, entrevistas e desafios com convidados especiais, foram ainda atribuídos diversos prémios relacionados com o The Last of Us Part II à comunidade em todos os canais da PlayStation® Portugal.