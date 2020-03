The Last of Us vai ser adaptado para televisão

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o conceituado jogo "The Last of Us", desenvolvido em exclusivo para a PlayStation® pela Naughty Dog, irá ser adaptado para uma série televisiva na HBO.

A série contará com a colaboração da Sony Pictures Television e será da responsabilidade de Craig Mazin, criador da aclamada série Chernobyl, e de Neil Druckmann, diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us.

Serão os próprios Neil Druckmann e Craig Mazin os escritores e os produtores executivos da série, cuja produção contará com a colaboração de Carolynn Strauss (vencedora de vários prémios Emmy) e de Evan Wells (Presidente da Naughty Dog).

A história desta série, que será baseada na história que conhecemos de The Last of Us, terá lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída num mundo pós-pandémico. Nela, Joel, um sobrevivente da pandemia, é contratado para escoltar Ellie, uma jovem de 14 anos, fora de uma zona de quarentena opressiva. Aquilo que começa por ser um trabalho pequeno cedo se transforma numa jornada brutal e de cortar a respiração, já que os dois devem atravessar os EUA e dependem um do outro para sobreviver.

"Esta é uma oportunidade incrível para nós, a de trabalhar com Craig, Neil, Carolynn e as equipas da Sony, da Naughty Dog e da PlayStation, para dar vida ao mundo virtual deste aclaamdo jogo", diz Casey Bloys. Por outro lado, Craig Mazin, destaca o trabalho e a trajetória de Neil Druckmann: "O Neil, é sem dúvida alguma, um dos melhores contadores de histórias no mundo dos videojogos e The Last of Us é a sua obra-prima. Ter a oportunidade de adaptar esta autêntica obra de arte tem sido um sonho meu que dura há anos, e sinto-me um previlegiado por poder colaborar com o Neil".

O principal responsável de The Last of Us, Neil Druckmann, não quis deixar de destacar a oportunidade que é poder trabalhar com uma entidade como a HBO: "Deste o primeiro momento em que me sentei a falar com o Craig que fiquei impressionado com a sua ligação ao The Last of Us e a sua narrativa. Com Chernobyl, Craig e a HBO criaram uma obra prima tensa, angustiante e emocional. Não podia pensar em melhores parceiros para levarem a história de The Last of Us à televisão. Estou muito contente por poder colaborar com eles".

The Last of Us Part II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 29 de maio. Jogo já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store.