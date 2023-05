The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vende 10 milhões em três dias

Nos três dias desde o seu lançamento na sexta-feira, 12 de maio, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para a Nintendo Switch vendeu mais de 10 milhões de unidades em todo o mundo, tornando-se o jogo mais vendido da série Legend of Zelda. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é também o jogo de venda mais rápida da Europa para a Nintendo Switch e para qualquer consola Nintendo na Europa.

"No seu sétimo ano, o ímpeto da Nintendo Switch continua forte, como mostra este lançamento", disse o presidente da Nintendo of Europe, Stephan Bole. "Estamos muito gratos pelo apoio dos fãs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e estamos realmente ansiosos para ver as suas aventuras e criações enquanto viajam por Hyrule."

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é uma sequência direta de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. No jogo, os jogadores decidem o seu próprio caminho pelas extensas paisagens de Hyrule e misteriosas ilhas que flutuam nos vastos céus acima. Descubra novos destinos, perigos e quebra-cabeças que exigem perspicácia para serem superados. Aproveitando o poder das novas habilidades de Link, os jogadores lutarão contra as forças malévolas que ameaçam o reino.

A série de jogos de ação e aventura The Legend of Zelda arrancou há mais de 35 anos com o jogo The Legend of Zelda original para a Nintendo Entertainment System em 1987*. Na pele do heroico Link, os jogadores embarcam numa aventura lutando contra inimigos e descobrindo mistérios ocultos em vastos campos e masmorras. Em março de 2023, a série já vendeu mais de 130 milhões de unidades em todo o mundo.