The Liquidators Event chega a Battlefield 2042

A equipa da DICE divulgou hoje o mais recente blog Battlefield Briefing, desta vez com detalhes do próximo evento no jogo, The Liquidators! Este evento de tempo limitado permite que os jogadores saltem para os sapatos de um esquadrão de sucesso vicioso, que derrubem inimigos em espaços de jogo mais apertados e capturem locais-chave em combates de primeira.

Todos os detalhes das principais características estão aqui:

Novo Modo: Tactical Conquest - Joga uma variante de conquista focada em infantaria mais pequena e acelerada, rodando entre 8x8 e 16v16 na Semana 1 e 2, respetivamente

Playspaces mais apertados - Áreas modificadas específicas dos Liquidators prontas a serem encontradas em Arica Harbor, Breakaway, Caspian Border, Discarded, Renovation e Stranded

Novas Missões & Recompensas- Ganha fitas em Tactical Conquest para desbloquear recompensas únicas durante o evento:10 fitas - Épico "The Shield" Player Card Background

30 Fitas - Épico "Kinetic Caliber" AM40 Weapon Skin

60 Fitas - Épico "Wrecking Crew" Dozer Specialist Set

100 fitas – Lendário "Trojan Horse" M1A5 Vehicle Skin

Prémio de login e um Headgear temático gratuito e weapon skin da loja