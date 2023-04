'The Mageseeker: A League of Legends Story' já está disponível

A Riot Forge tem o orgulho de anunciar que The Mageseeker: A League of Legends Story™, um RPG indie de ação 2D em pixel de alta resolução, já está disponível para Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4™) e PlayStation®5 (PS5™), e também para PC através da Steam, GOG e Epic Games Store.

Desenvolvido pela Digital Sun, criadores de Moonlighter, The Mageseeker é um RPG de ação 2D em pixel de alta resolução situado em Demacia, um poderoso reino no mundo de Runeterra que procura restringir o que considera "magia proibida" enquanto empunha a própria magia para manter a ordem no reino. Joga como Sylas, um mago fugitivo, que se junta a um grupo de rebeldes na floresta. A sua revolução destruirá a falsa paz de Demacia, paz essa construída com o sangue e suor de magos. The Mageseeker oferece uma experiência gameplay de fantasia repleta de ação para todos aqueles que procuram uma história de poder, identidade e justiça. Sylas utilizará as suas habilidades únicas de roubo de feitiços para roubar a magia dos inimigos e virar os seus poderes contra eles mesmos.

A Edição Standard pode ser adquirida por 29.99 €, enquanto a Edição Deluxe Digital pode ser adquirida por 39.99€. A edição Deluxe contém itens digitais, incluindo Silverwing Supply Station Pack, Decorações Home Sweet Cave, feitiços exclusivos e Unchained Skins.