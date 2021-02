The Nioh Collection chegou à PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia que The Nioh Collection está disponível a partir de hoje em exclusivo para a PlayStation 5, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store, por 79,99€*.

Isto significa que, a partir de hoje, os jogadores terão a oportunidade de desfrutar das desafiantes aventuras tanto de Nioh como de Nioh 2, agora totalmente remasterizadas e melhoradas para a PlayStation®5.

Com esta coleção expansiva, os jogadores deverão então preparar-se para uma aventura que se desenrola na era Sengoku, no Japão, e enfrentar demónios extraordinários e guerreiros lendários, num combate intenso e frenético. Terão depois de dominar o caminho do samurai em Nioh e, depois, libertarem o seu demónio interior em Nioh 2.

Descobrir a saga completa de Nioh com as seus principais expansões incluídas e combater a ameaça Yokai com 120 fps** e tempos de carregamento extremamente rápidos será um verdadeiro desafio.

Para celebrar o lançamento do Nioh 2 Remasterizado, a partir de hoje e até ao próximo dia 26 de fevereiro, a Team Ninja está a oferecer dois novos e exclusivos conjuntos de armaduras a todos aqueles que tiverem qualquer versão do Nioh 2: o Ornate Gold Armor e o Sohaya Deserter Garb.

Para além disto, e no âmbito do 4º aniversário da saga, também estarão disponíveis:

Nioh 2: A Edição Completa (disponível para a PlayStation®4)

Nioh 2 remasterizado: A Edição Completa (disponível para a PlayStation®5)

Nioh remasterizado: A Edição Completa (disponível para a PlayStation®5)

The Nioh Collection (disponível para a PlayStation®5, e inclui as versões remasterizadas tanto do Nioh como do Nioh 2, juntamente com todos os DLCs, a 4K com uma maior qualidade gráfica)

Tanto Tom Lee, Diretor Criativo do Estúdio, como o Produtor do título, Fumihiko Yasuda, aproveitaram este momento para agradecer todo o apoio da comunidade, que tem tido um peso importante no jogo. "Adicionámos várias atualizações a estes jogos ao longo dos anos com base nas opiniões da comunidade, de forma a garantir que os nossos samurais desfrutam ao máximo de combates equilibrados. Devido a todas estas opiniões conseguimos melhorar muito o desenvolvimento da saga Nioh, pela qual tanto a KOEI TECMO como a Team Ninka sentem um afeto muito especial. Queremos por isso agradecer por todo o apoio e entrega incondicionais".