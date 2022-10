The Sims: 22 anos vividos no limite

Hoje, a Electronic Arts e a Maxis celebraram o legado de 22 anos do Sims™ e partilharam detalhes sobre o futuro brilhante da marca icónica, durante um evento de franchising de edição especial. O stream, intitulado Behind The Sims Summit, apresentava o que vem a seguir para o jogo de simulação de vida, e como o Sims vai encontrar novas formas de experimentação de jogadores, auto-descoberta e expressão imaginativa.

A partir de hoje, o The Sims 4 base game estará disponível para todos os novos jogadores para descarregar gratuitamente no PC através da aplicação EA ou Origin™, Mac® via Origin, Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One. O jogo Sims sempre foi sobre celebrar novas formas de jogar com tantas possibilidades de descoberta, e Maxis está entusiasmada por continuar a receber mais jogadores do que nunca para criar histórias, e explorar sem limites.

A equipa de desenvolvimento da Maxis também destacou a sua dedicação ao desenvolvimento de novas e significativas experiências de Sims 4 num futuro previsível. Os jogadores podem esperar mais packs, kits, atualizações gratuitas e entregas Sims Delivery Express. O estúdio ofereceu um vislumbre dos conceitos de design para dois futuros packs de expansão que serão lançados no próximo ano – e partilhou que as crianças vão chegar no início de 2023.

Como agradecimento aos jogadores pelo seu apoio, estão disponíveis recompensas de celebração em todos os Sims 4, The Sims FreePlay e The Sims Mobile, incluindo uma variedade de tatuagens para adornar os teus Sims e um fã especial do Teto plumbob - todos gratuitos e já disponíveis nos jogos.

Maxis deu aos fãs um vislumbre das fases iniciais da próxima geração O jogo e plataforma criativa do Sims, com um título de trabalho de Project Rene. O título "Project Rene" foi escolhido para fazer lembrar palavras como renovação, renascimento e renascimento para representar o renovado compromisso do promotor para o futuro brilhante do Sims.

O jogo vai manter-se fiel ao que o Sims sempre foi, enquanto pressiona para evoluir como os Sims pensam e se comportam. Vai reimaginar o Sims com ainda mais formas de jogar, ferramentas para incentivar a criatividade e a capacidade de contar histórias significativas. Com o Project Rene, os jogadores terão a opção de jogar sozinhos ou colaborar com outros, e terão a capacidade de jogar o seu jogo através de dispositivos suportados.

"Desde o início, o Sims definiu jogos de simulação de vida e continuou a crescer numa plataforma incrível para a criatividade e autoexpressão", diz Lyndsay Pearson, vice-presidente da Franchise Creative para o Sims. "Hoje marca o início da nossa jornada ao longo dos próximos anos enquanto trabalhamos neste próximo jogo e plataforma criativa, atualmente intitulada Project Rene. Estamos a construir na mesma base que tornou o Sims atraente para gerações de jogadores e a ultrapassar os limites para criar novas experiências. Teremos muito mais para partilhar à medida que continuarmos a progredir no desenvolvimento do jogo e nos marcos ao longo do caminho."

Pela primeira vez na história do Sims, o estúdio anunciou uma colaboração com Overwolf para fornecer ao Sims 4 Players um novo destino para descarregar mods e conteúdo criado pelo jogador. Overwolf opera a CurseForge, uma plataforma de gestão mod e discovery construída para apoiar os criadores e hospedar os seus conteúdos. Durante anos, a comunidade Sims 4 foi expandida pelos criadores de modders & conteúdos, e hoje marca um grande passo em frente no reconhecimento e celebração das suas contribuições.

Mais informações sobre o programa e o seu lançamento estarão disponíveis ainda este ano.

Por último, foram reveladas novas atualizações para o Sims FreePlay e para o Sims Mobile.

Como parte do esforço contínuo para melhorar a representação de todos os jogadores, o Sims FreePlay irá adicionar aparições atualizadas dos rostos de Sim para fases de vida pré-adolescente, adolescente, adulto e idoso. Esta atualização visual inclui todos os penteados, brincos e óculos que estão a ser partilhados em todos os sexos, e estará permanentemente disponível no jogo gratuitamente a partir de hoje. Além disso, a missão sazonal anual "Natal no Herdeiro" chegará ao jogo em dezembro com uma nova narrativa especial, e a capacidade de construir e viver num superiate de luxo será introduzida no início de 2023.

Sims Mobile vai lançar varandas, uma nova adição de construção/compra, durante as férias deste ano. Desenvolvido para a Simmers expressar-se através de narrativas imaginativas, a funcionalidade oferece aos jogadores uma oportunidade para recriar construções de sonho com varandas e a opção de personalizá-los através de vários estilos de barreira.

