The Sims 4: Michaelsons estão na expansão Growing Together

A EA e a Maxis apresentaram hoje um novo trailer sobre The Sims™ 4 Growing Together Expansion Pack, disponível para PC via aplicativo EA, Mac® via Origin, Steam®, Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation®®4, Xbox Series X|S e Xbox One no dia 16 de março.

Neste trailer, Simmers vê mais de perto os Michaelsons, uma família residente no pitoresco bairro de Hopewell Hills, em San Sequoia, que estão a passar por algumas novas dinâmicas familiares interessantes introduzidas no pacote de expansão The Sims 4 Growing Together . Vê como um avô amoroso conhece o seu mais novo neto, Orion, e vê como a química social fará alguns Sims clicarem e alguns Sims entrarem em conflito. Como eles lidam com esses sentimentos depende de ti.

Com o Pacote de Expansão Growing Together, a família está no centro de muitas das escolhas e marcos que o teu Sim irá enfrentar. Por exemplo – o teu Sim vai deixar os pais mudarem-se para sua casa? Dizer "não" vai impactar essa relação e dizer "sim" pode tornar a vida em casa muito mais complicada. E se os pais do seu Sim não se entenderem com o parceiro do teu Sim? Escolhe se queres manter a paz ou provocar algum drama.