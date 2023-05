The Sims 4 apresenta opções de comida judaica

A EA e a Maxis revelaram hoje novas e emocionantes atualizações para The Sims 4! A partir de hoje, os itens de comida judaica estarão disponíveis nas cozinhas Sim em todos os lugares... E a família mais sedutora e fogosa, a família Caliente, acaba de receber uma grande e profunda atualização.Com estas novas e emocionantes atualizações, os jogadores terão a oportunidade de cozinhar comidas judaicas apreciadas ou explorar uma herança e culinária totalmente novas. Simmers também podem deliciar-se com a tradição em torno da dramática Caliente Household.No The Sims 4, os jogadores podem descobrir o mundo das amadas comidas judaicas, e recriar receitas familiares significativas no jogo ou explorar uma cozinha completamente nova.Com esta nova atualização, os jogadores terão acesso a dois pratos tradicionais judaicos que podem ser preparados e servidos nas casas dos teus Sims, sopa de matzo ball e pão challah, ambos originários da Europa Oriental. Há algo para cada Sim (e Simmer) para desfrutar - e também é uma ótima maneira para os jogadores experimentarem algumas das partes mais amadas da herança e culinária judaica.A família Sims mais sedutora e fogosa também recebe uma grande e profunda atualização no The Sims 4. Estamos, claro, a falar da família Caliente – Nina e Dina, um conjunto de gémeas feias, juntamente com Katrina e o seu conhecido favorito, Don Lothario. Os jogadores podem voltar para conferir as novas atualizações da vida escandalosa e cheia de drama das irmãs Caliente, explorando a tradição em torno da sua existência e outros itens proeminentes não jogáveis da franquia The Sims.Os NPCs continuam a desempenhar um papel importante ao fazer com que cada bairro se sinta imersivo e vivido, e a família Caliente continua a fornecer entretenimento para os fãs de longa data da série e recém-chegados.