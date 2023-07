The Sims 4 Horse Ranch Expansion Pack disponível a 20 de julho

A EA e a Maxis partilharam esta quinta-feira o novo trailer de The Sims 4 Horse Ranch Expansion Pack, disponível para PC via app da EA, Mac via Origin, Epic Games Store e Steam , PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One no dia 20 de julho.

O trailer oficial, que poderá assistir mais abaixo, oferece aos jogadores uma visão mais detalhada da criação da vida ideal num rancho, incluindo cuidar da mais nova adição às casas dos Sims – Cavalos! Desde comprar ou adotar um Cavalo, até cuidar de suas necessidades e mantê-los felizes, Simmers vão aprender a criar um vínculo duradouro com seus cavalos. Além disso, os Simmers podem aprender mais sobre a comunidade animada e personagens coloridas de Chestnut Ridge.