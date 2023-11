The Sims 4 revela 'For Rent Expansion Pack'

A EA e a Maxis revelaram hoje o The Sims 4 For Rent Expansion Pack, que estará disponível para PC via app™ da EA, Mac® via Origin, Epic Games Store e Steam®, PlayStation 5, PlayStation®®4, Xbox Series X|S e Xbox One a 7 de dezembro.

No The Sims 4 For Rent Expansion Pack, os Sims podem experimentar o bairro de Tomarang como proprietário ou inquilino –arranjar utilitários, lidar com vizinhos indisciplinados, criar uma comunidade e até mesmo gerir vários alugueres residenciais.