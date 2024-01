The Sims 4 revela 'kits' Castle Estate e Goth Galore

A EA e a Maxis revelaram hoje dois Kits nos quais os nossos jogadores votaram, The Sims™ 4 Castle Estate Kit e The Sims™ 4 Goth Galore Kit, que estarão disponíveis para o PC através da aplicação™ EA, Mac® via Origin, Epic Games Store e Steam®, PlayStation 5, PlayStation®®4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Com o The Sims 4 Castle Estate Kit, os jogadores podem projetar um castelo grandioso e autêntico com items icónicos do passado. Cercados por uma arquitetura majestosa, incluindo arcos góticos, rastrilhos de ferro, grandes portas de entrada e muito mais, os Sims vão ao passado e vão abraçar a arquitetura clássica de há séculos atrás. The Sims 4 Goth Galore Kit desbloqueia um armário cheio de roupas pretas para os Sims, cheio de texturas e enfeites com acessórios infinitos para criar conjuntos de destaque!