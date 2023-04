The Sims 4 revela os kits Greenhouse Haven e Basement Treasures

A EA e a Maxis revelaram hoje o The Sims 4 Greenhouse Haven Kit e o The Sims 4 Basement Treasures Kit, disponíveis para PC via EA app™, Mac® via Origin, Epic Games Store e Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Com The Sims 4 Greenhouse Haven Basement Treasures Kits, os jogadores terão a oportunidade de criar espaços adorados que são luminosos, abertos e repletos de vegetação ou cheios de mobiliário vivo e decoração sentimental.

De uma casinha de plantas idílica adequada para qualquer amante de jardinagem a um ponto de encontro no porão cheio de móveis amados guardados ao longo dos anos, agora é o momento perfeito para escapares do mundo agitado em The Sims™ 4.

Os Sims podem abrir caminho através de uma estufa desordenada ou relaxar sozinhos entre a folhagem com o The Sims 4 Greenhouse Haven Kit, que tem algo para cada Sim com ou sem um polegar verde neste novo e dedicado espaço de jardinagem.

Com belas janelas e portas de vidro que se encaixam perfeitamente, os Sims podem projetar a estufa dos seus sonhos, decorar o seu espaço com uma infinidade de objetos de jardinagem, incluindo mudas iniciais, pilhas de vasos, uma mesa de plantio, cestas de flores suspensas e muito mais.

O Sims 4 Basement Treasures Kit do The Sims 4 incentiva os Sims a criar o clássico sótão, e desafia os Sims a desviarem-se do imaculado o e abraçarem o imperfeito com uma decoração grungy e envelhecida. Dos móveis velhos e desgastados da avó aos achados económicos, cada peça tem uma história e potencial para uma nova vida.

De manchas a solos e desgaste diário, há conforto no imperfeito, transmitido e vivido. A vida é para ser vivida - e os Sims podem percorrer o caminho da memória com uma caixa de leite com discos de vinil, troféus antigos e fotos de família, troncos usados e muito mais. Itens como um modelo de TV mais antigo (ainda funcional, mas não no seu auge) e bugigangas empoeiradas que aumentam o espaço sujo, e fazendo um sótão confortável.