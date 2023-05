The Sims 4 revela os Kits Grunge Revival e Book Nook

A EA e a Maxis revelaram hoje o The Sims 4 The Sims™ 4 Grunge Revival Kit e The Sims 4 Book Nook Kit, disponíveis para PC via app™ da EA, Mac® via Origin, Epic Games Store e Steam®, PlayStation 5, PlayStation®®4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Com os kits The Sims 4 Grunge Revival e Book Nook , os jogadores podem relaxar e entregar-se aos seus caprichos mais criativos e rebeldes. De looks cool e sem esforço a cativantes oásis de deleite literário, mergulha no conforto da exploração criativa sem limites.