The Sims 4: Splash à beira da piscina e modernos kits de luxo disponíveis a 7 de setembro

A EA e a Maxis revelaram esta quarta-feira o The Sims 4 Poolside Splash Kit e o The Sims 4 Modern Luxe Kit, disponíveis para PC via app da EA, Mac via Origin, Epic Games Store e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Com The Sims 4 Poolside Splash e Modern Luxe Kits, os jogadores podem estilizar seus Sims para um dia a desfilar na piscina e projetar um quarto luxuoso para uma noite de relaxamento com elegância confortável. Desde designs de trajes de banho alegres e divertidos até móveis modernos e luxuosos, cria os melhores conjuntos e espaços que marcam presença nesta temporada em The Sims 4!