The Sims cria séries comunitárias para partilhar atualizações

A Electronic Arts e a Maxis anunciaram hoje Behind The Sims, uma nova série comunitária que cobre as últimas atualizações, espreitadelas e mergulhos profundos no desenvolvimento de jogos, incluindo o mais recente sobre o Project Rene, novos conteúdos para The Sims 4 e muito mais.

A equipa de Sims está empenhada em manter os jogadores informados sobre tudo o que está a acontecer nas franquias Sims, à medida que continuam a expandir-se em oportunidades de auto-descoberta e ligações mais profundas.

Aqui está o conteúdo que os jogadores podem esperar do Sims Community Stream:

Atualização rápida sobre o Projeto Rene

Um novo pacote de alegria emocionante que chega para Sims 4 no dia 14 de março

Ding Dong! Conhece a nova família de Sims 4, The Michaelsons, 2 de fevereiro

Novas atualizações emocionantes para o Sims FreePlay e o Sims Mobile