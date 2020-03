The Stanley Parable e Watch Dogs gratuitos na Epic Games Store

The Stanley Parable nasceu, assim como vários outros videojogos, da franquia de jogos Half-Life, sendo no seu início (julho de 2011) um mod de Half-Life 2. Dois anos mais tarde, em outubro de 2013, foi desenvolvido e publicado como um jogo stand-alone pela Galactic Cafe.

Em Watch Dogs jogámos com Aiden Pierce, um hacker brilhante cujo passado criminoso levou a uma tragédia familiar e que, por isso, está em busca de vingança. Foi desenvolvido pela Ubisoft Montreal (em colaboração com outros estúdios da empresa francesa) e publicado pela própria Ubisoft em maio de 2014.

Tendo conta na loja virtual, tem de aceder às páginas dos jogos e fazer o pedido. No caso de Watch Dogs (à semelhança do que aconteceu com Assassin’s Creed Syndicate) tem ainda de ter conta na Uplay para poder jogá-lo.

Após as 15 horas do dia 26 de março, The Stanley Parable passa a custar 11,99€ e Watch Dogs passa a custar 29,99€.

Os jogos sucedem a A Short Hike, Anodyne 2: Return to Dust e Mutazione como jogo(s) gratuito(s) da semana.

De 26 de março a 2 abril, Figmentor e Tormentor x Punisher vão ser os jogos oferecidos.

Autor: Filipe Silva