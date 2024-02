E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 11 Bit Studios e o Fool's Theory anunciaram oficialmente que o lançamento de The Thaumaturge foi adiado para 4 de março. Recorde-se que a primeira data fixada era 20 de fevereiro.Em comunicado conjunto, a editora e o estúdio realçam que este adiamento se prende com o calendário apertado da indústria em termos de lançamentos de fevereiro, assim como a possibilidade de melhorar alguns detalhes do videojogo.