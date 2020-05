The Witcher alcança 50 milhões de jogos vendidos

Foi a conta no Twitter de The Witcher que revelou que a franquia de videojogos baseados na série de livros com o mesmo nome, do autor Andrzej Sapkowski, chegou aos 50 milhões de jogos vendidos quase 13 anos depois do primeiro lançamento.

A CD Projekt Red lançou The Witcher em outubro de 2007 para PC. Seguiu-se The Witcher 2: Assassins of Kings, que chegou ao mercado em maio de 2011 para PC mas acabou por chegar também à Xbox 360 no ano seguinte, e, finalmente, The Witcher 3: Wild Hunt, que saiu em maio de 2015 para PC, PlayStation 4 e Xbox One e em outubro do ano passado para Nintendo Switch.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…



Thank you and may we meet on the path again! ?? pic.twitter.com/cZwOup9CEc — The Witcher (@witchergame) May 28, 2020

Para estes números também terá contribuído a série da Netflix de The Witcher que estreou no final de 2019. Nessa altura The Witcher 3 bateu o seu recorde de jogadores ativos na Steam, chegando a ultrapassar os 100.000 (no seu lançamento alcançara pouco mais de 92.000), e até o primeiro e o segundo The Witcher tiveram um aumento no número de pessoas a jogá-los.

Autor: Filipe Silva