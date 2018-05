A comunidade de Overwatch está atenta às tendências e não falhou na reação ao videoclip "This is America", de Childish Gambino. O vídeo original tem cativado a atenção de milhões de pessoas, pela forma como retrata os Estados Unidos de forma crua, e o canal de YouTube Macro decidiu surfar a onda mediática com uma paródia que tem por base o popular shooter da Blizzard.





Continuar a ler



Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Autor: João Seixas