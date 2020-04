Tintin vai regressar aos videojogos

No dia do seu 35º aniversário, a Microids, uma publicadora francesa, anunciou que em conjunto com o estúdio Moulinsart vão trazer novamente Tintin e Milou para o mundo dos videojogos.

Para além da dupla estão também confirmadas as aparições de outras icónicas personagens como o capitão Haddock, o professor Tournesol e os detetives Dupont e Dupont.

A CEO da Microids, Stéphane Longeard, comentou que este é um sonho realizado: "Este é realmente um sonho tornado realidade para nós. As Aventuras de Tintin transportaram milhões de leitores em todo o mundo e esta oportunidade vai permitir-nos colocar os nossos talentos ao serviço de um dos maiores criadores do século 20 e do seu herói de tinta: os membros da nossa equipa são fãs do famoso repórter e vão fazer o seu melhor para prestar uma homenagem vibrante a esta série. Mal podemos esperar para arrancar com este projeto!".

Do lado da Moulinsart, o diretor Nick Rodwell fala que o futuro jogo insere-se muito bem no legado das aventuras dos repórteres mais famosos: "a nossa ambição é proporcionar a um vasto público um jogo divertido e amigável para que todos possam desfrutar. A Microids é para nós o parceiro ideal para dar vida a esta nova aventura de Tintin".

A adaptação da banda-desenhada As Aventuras de Tintin (obra criada pelo belga Hergé e publicada pela Casterman e que já vendeu mais de 250 milhões de livros) ainda não tem um título, arte ou data de lançamento reveladas mas foi já anunciado que se tratará de um jogo de ação e aventura e que chegará tanto para PC como para consolas.

No mundo dos videojogos Tintin começou por ir à Lua no final da década de 80, em Tintin on the Moon. Voltou à terra para visitar o Tibete, isto já na década de 90, em Tintin in Tibet. No final dessa década saiu Prisoners of the Sun que foi sucedido por Tintin: Destination Adventure, de 2001. Por fim, The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, de 2011, foi o último jogo a sair, sendo este baseado no filme do mesmo ano.

Billions of blue blistering barnacles! We are happy to announce that a Tintin action-adventure game is in the works!



Mille milliards de mille sabords ! Nous sommes heureux de vous annoncer qu’un jeu d’action-aventure Tintin est en développement ! pic.twitter.com/jUYtpNDU8R — Microids (@Microids_off) April 24, 2020

Autor: Filipe Silva