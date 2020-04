Todas as novidades de Lego e Super Mario

O Grupo LEGO anunciou hoje o início da pré-venda do set LEGO® Super Mario™ Aventuras com Mario – Pack Inicial. Os fãs podem agora assegurar que não ficam para trás neste tão antecipado lançamento, resultado de uma parceria com a Nintendo. Esta nova linha conta com uma figura LEGO Mario interativa que apanha moedas em níveis criados com tijolos LEGO no mundo real. Sem ser nem um videojogo nem um set LEGO tradicional, esta linha promete mudar a forma como os fãs interagem com o Super Mario no mundo físico e envolverem-se numa experiência LEGO.



Revelado pela primeira vez hoje pelo LEGO Lead Designer Jonathan Bennink, os fãs vão poder começar a explorar o divertido universo LEGO Super Mario, com o Aventuras com Mario – Pack Inicial. Este set inicial é necessário para desbloquear os sets de expansão e contém sete tijolos especiais para diferentes interações com a figura de LEGO Super Mario, que somente existe neste set.



A figura LEGO Mario tem ecrãs LCD nos olhos, boca e barriga que mostrarão mais de 100 reações diferentes aos movimentos, cores detetados e peças de ação pelos seus sensores. Inclui também um altifalante que os reproduz os icónicos sons e música dos videojogos.



"Super Mario tem conseguido sempre voltar, adaptado ao hardware existente" Disse Takashi Tezuka, Executivo e Produtor de videojogos na Nintendo Co., Ltd. "Estou muito feliz que neste projeto com o Grupo LEGO, Mario esteja a sair do mundo digital, consolas e outros dispositivos e seja agora possível trazê-lo para o mundo real, com uma nova experiência física. É incrível pensar que o LEGO Mario se vai tornar um amigo real para as crianças e que vão poder criar os seus próprios mundos, por si imaginados."



Crianças a partir dos 6 anos vão poder construir níveis e jogar à sua maneira, com desafios cheios de ação e muita criatividade. O LEGO Mario pode ser usado para apanhar moedas virtuais, enquanto corre e salta desde o cano inicial à bandeira final, através dos tijolos LEGO, defrontando Goombas e o Bowser Jr.



O Pack Inicial pode ser combinado com os sets de expansão LEGO Super Mario, desbloqueando cada um personagens e desafios que podem ser jogados com e contra amigos. Os primeiros Sets de Expansão, revelados hoje, incluem o Power Slide da Planta Piranha e a Batalha no Castelo de Bowser. Como os sets são compostos por construções modulares, os fãs podem construir os seus níveis, de acordo com a sua imaginação.



Os fãs também vão adorar a app LEGO® Super Mario™ gratuita, lançada pelo Grupo LEGO que vai ajudar à experiência, contabilizando os resultados, encorajando a reconstrução contínua dos níveis e disponibilizando instruções digitais, que podem ser aproximadas e rodadas para facilitar a construção, que sugerem outras formas criativas de construir o mesmo set e ainda dão acesso a um fórum seguro para partilhar ideias com os amigos.



"Estamos muito felizes com a reação que tivemos ao LEGO Super Mario a nível global" disse Jonathan Bennink, Digital Lead Designer em LEGO Super Mario. "Os fãs têm-se mostrado muito interessados em saber mais e, por isso, estou muito feliz por poder revelar hoje mais detalhes desta nova colaboração que nos levou a re-imaginar a experiência de construção e interação com LEGO, numa nova forma inspirada por esse ícone dos videojogos que o é Super Mario. Mal podemos esperar para ver os fãs a começar a criar e a desafiarem-se nesta envolvente experiência."



Toda a gama LEGO Super Mario vai ser lançada a 1 de agosto de 2020.